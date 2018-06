Fico e Moggi, mancano solo le nozze

Dodici mesi dopo, stessa spiaggia e stesso mare. Ad inizio luglio 2017 il settimanale “Chi” aveva sorpreso Raffaella Fico e Alessandro Moggi, allora insieme da poco più di un anno, in vacanza a Mykonos felici e più innamorati che mai. Stesse scene anche nel 2018, con i due piccioncini che hanno deciso di non cambiare puntando su quelle isole greche che hanno suggellato la loro storia e nelle quali evidentemente si trovano bene.

Per l’occasione Raffaella ha deciso di godersi il compagno tutta sola, lasciando la piccola Pia a Napoli insieme alla mamma (e al fratello) che sono la sua vera famiglia e quindi si può fidare ciecamente. E alla rivista diretta da Alfonso Signorini, che l’ha sorpresa in splendida forma, ha confessato: «Alessandro, è impegnato con il calciomercato, ma siamo riusciti a ritagliarci qualche giorno per noi. Poi le nostra vacanze continueranno tra Capri e la Costiera Amalfitana».

Intanto però sono lì, tutti soli per scelta. «Qui riusciamo a goderci la nostra vera vacanza da soli e che dire: siamo innamorati come il primo giorno», ammette il procuratore e figlio d’arte. E quel matrimonio del quale si narra da tempo? «Se ci dovessimo sposare… beh, sarete i primi a saperlo», ha confessato Moggi con un mezzo sorriso. Con la Fico, sua compagna da più di due anni, ormai, funziona tutto a meraviglia e anche il rapporto con Pia, che pure ha visite frequenti del padre naturale, Mario Balotelli, è idilliaco.

Nel 2017 in una delle sue molte ospitate da Barbara d’Urso era stata la stessa Fico a far sapere a tutto il pubblico di sentirsi pronta per una fede al dito: a New York è arrivata la proposta («Lui ha tirato fuori la scatolina con l’anello e me l’ha chiesto ufficialmente», aveva confessato) e molti pensavano che lei aspettasse solo di scegliere una data, anche perché Moggi ormai è ufficialmente separato da tempo dalla sua prima moglie.

La differenza di età (43 per lui e 28 per lei) non è mai stata un problema ma potrebbe non essere questa l’unica novità in vista per la coppia. La showgirl napoletana infatti non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia: «Per la prima volta – aveva detto lo scorso anno – ammetto che ho voglia di dare una sorella o un fratello a Pia. Il desiderio di diventare mamma è tornato e succederà. Alessandro è la persona giusta, ne sono certa». Evidentemente lo pensa ancora e la nuova vacanza in Grecia, soli come se fossero sposini, potrebbe portare novità importanti anche in questo senso.