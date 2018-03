Fico (M5s) nuovo presidente della Camera, Appendino: “Dai banchetti alla terza carica dello Stato in 9 anni”

Un tweet anche per la presidente del Senato Casellati: "Un importante ruolo di garanzia grazie al quale potranno iniziare i lavori della nuova legislatura"

Roberto Fico (M5s) è il nuovo presidente della Camera dei Deputati. Non poteva non augurarli “buon lavoro”, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Roberto Fico è il nuovo Presidente della Camera dei Deputati. In nove anni siamo passati dai banchetti alla terza carica dello Stato. Tanta emozione nell’assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente” ha scritto su Twitter.

Roberto #Fico è il nuovo Presidente della Camera dei Deputati.

In nove anni siamo passati dai banchetti alla terza carica dello Stato. Tanta emozione nell’assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese.

Buon lavoro, Presidente. — Chiara Appendino (@c_appendino) 24 marzo 2018

Poi un messaggio anche alla presidente del Senato Casellati: “Buon lavoro anche alla neo-presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un importante ruolo di garanzia grazie al quale potranno iniziare i lavori della nuova legislatura”.