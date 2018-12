Fico e Moggi jr presto sposi. Spuntano le pubblicazioni

Un mese fa avevano fatto pubblicamente sapere di volerci riprovare e già allora aveva l’aria di un mezzo annuncio. Ora però è chiaro che la crisi tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è solo un ricordo lontano e i due si sposeranno nei primi mesi 2019.

In attesa che ne parlino direttamente, è stato il settimanale “DiPiù” in edicola in questi giorni a trovare la conferma definitiva, fotografando e diffondendo al pubblico le pubblicazioni delle nozze, apparse nel municipio di Napoli, la città natale e di residenza della showgirl decisa a compiere per la prima volta il passo delle nozze mentre per Moggi junior saranno le seconde visto che ha alle spalle un matrimonio finito con Fabrizia Lonardi.

Location, data e invitati sono tutti da scoprire anche se qualche indizio l’abbiamo. Recentemente infatti la coppia si è raccontata in un’intervista, svelando quale potrebbe essere il luogo delle nozze: «La data è da decidere. Di sicuro stiamo cercando la location giusta. A me piace l’idea di trovare una chiesa sconsacrata per il rito civile», ha detto lei ben sapendo di non poter puntare su una chiesa perché il matrimonio del suo compagno non è stato mai annullato dalla Sacra Rota come successo ad altri a cominciare da Valeria Marini.

In fondo però poco importa perché ostacoli non ce ne sono e soprattutto c’è una ritrovata armonia nella coppia che ha già deciso di andare a vivere a Milano: «Una città in cui tutto funziona al meglio e ci sono i contatti giusti per il mio lavoro», ha dichiarato Moggi. A lei sta bene così anche se dovrà lasciare la mamma e il fratello che in questi anni dopo la rottura con Mario Balotelli le sono stati vicini per aiutarla a crescere la piccola Pia: «Quella rimarrà sempre la mia città ma è chiaro che Milano mi offre delle opportunità uniche. Qui ho già vissuto per un periodo della mia vita tanti anni fa, anche se allora non mi seppi gustare la città. Ora so che stavolta è tutta un’altra storia».

E questa, tante altre moderne, diventerà una grande famiglia allargata. Se al fianco di Raffaella infatti c’è Pia, il procuratore ha due figli adolescenti avuti dalla ex moglie, Luciano Jr e Ludovica.