Figc, Lo Monaco: “Juventus-Napoli sarà rinviata”

Ancora incerte le decisioni in merito al match tra Juventus e Napoli previsto per questa sera. Il Napoli non sembra aver cambiato idea: la squadra resta in isolamento, non è prevista una partenza per Torino. La Juve, invece, è intenzionata a scendere in campo alle 20.45, come disposto dalla Lega.

Si valuta il rinvio dell’incontro

Come affermato da Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc, a Radio Kiss Kiss: “Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”.