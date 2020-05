Figli di trojan

Arriva un’altra pestilenza, sempre da virus, ma stavolta telematico. Il virus trojan infilato nel cellulare di Palamara ha rivelato le manovre fra correnti del Csm per orientare le nomine. L’han chiamata ‘magistratopoli’, ma i mass media ne han parlato poco. Ora che scoppia ‘giornalistopoli’, tacciono addirittura. Alcune intercettazioni messe a disposizione dalla Procura di Perugia riguardano importanti giornalisti delle principali testate. Non provano reati: sono solo spiate infami di cui non meriterebbe scrivere, se non fosse che i giornalisti non si facevano scrupoli a scrivere quando le spiate infami trascinavano nel fango politici, amici e famigliari.

A volerlo erano gli stessi magistrati, per far pressione sugli indagati. Niente indulgenza né pietà o scrupoli legali nelle redazioni: la parola d’ordine era “sputtanare i politici anche se non hanno compiuto alcun reato”. Tutto cambia adesso che le vittime del trojan sono le toghe e le penne (la vera casta, di cui ‘Il fatto’ è l’organo di riferimento e Travaglio il novello Fouché). Silenzio omertoso. E cosa dicono ‘sti nastri? Che i giornalisti di punta dei principali giornali si accordavano con Palamara sugli equilibri nella magistratura. Palamara parla addirittura di una penna importante legata ai servizi segreti, cosa di per sé non proibita, ma neanche edificante secondo l’etica giornalistica. L’allora vicepresidente del Csm discute con Palamara su come orientare la linea politica di Repubblica, dimostrando che il giornalismo politico italiano è subalterno a quello giudiziario. Di tutto ciò, come delle frasi di Palamara contro Salvini, leggerete poco o nulla. Vogliono che parliate di mascherine e bon.

collino@cronacaqui.it