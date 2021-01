I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno arrestato un 50enne a Cumiana, nel torinese, per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti, in realtà, per una segnalazione della figlia dell’uomo, che lamentava maltrattamenti subiti dopo una lite. Una volta in casa per i controlli, però, gli agenti hanno fatto la scoperta: 760 grammi di marijuana, sacchetti di carta e barattoli di vetro, un vero e proprio laboratorio della droga.