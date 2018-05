Figlio di due mamme, nuova registrazione a Torino

Il piccolo è nato in Italia con la procedura della procreazione assistita effettuata all'estero

Nuova registrazione di bimbo figlio di una coppia omogenitoriale a Torino. L’anagrafe cittadina ha registrato il figlio di due giovani mamme torinesi, nato in Italia con la procedura della procreazione assistita effettuata all’estero.

Si tratta della quarta registrazione di bambini di famiglie omogenitoriali dopo l’apertura decisa dalla giunta Appendino e in particolare del secondo atto effettuato alla nascita. La coppia è stata assistita nell’iter legale dall’avvocato Michele Giarratano, di Famiglie Arcobaleno, associazione da sempre vicina a questo tipo di battaglie.

Soddisfazione per la registrazione del figlio di due mamme, in particolare, è stata espressa dalla presidente nazionale di Famiglie Arcobaleno, Marilena Grassadonia: “Sono felicissima, si sta dimostrando che questa è la strada giusta e percorribile dal punto di vista tecnico e amministrativo. I sindaci sono i più vicini ai reali bisogni della gente, speriamo ora che questa svolta arrivi in Parlamento”.