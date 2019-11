Filipa Brandao, la sexy wag sconvolge i fan

Da tre anni fa coppia fissa con Cedric Soares, poco più di una meteora all’Inter con cui ha militato da gennaio a maggio, di cui è diventata moglie lo scorso 23 giugno. Proprio grazie al legame con il marito-calciatore è stata conosciuta – e apprezzata – dagli italiani.

Stiamo parlando naturalmente di Filipa Brandao, di professione modella e sexy wag. Assieme alle foto del suo compagno, seguito in tutti i suoi spostamenti (ora è tornato al Southampton, in Premier League), la bella Filipa non manca di “sconvolgere” i fan con degli scatti decisamente hot.

In piscina o in riva al mare con costumini sempre più succinti, oppure ben vestita per una serata romantica, o ancora a sfoggiare un décolleté da urlo tra le mura di casa, Filipa Brandao sa come essere terribilmente seducente. E il popolo di Instagram ringrazia.