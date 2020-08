Film a Ferragosto, riaprono i multisala

Ferragosto al cinema, perché no? Anche se in Italia la tradizione non ha mai attecchito, in molte parti del mondo la stagione estiva è quella con la maggiore frequenza nelle sale cinematografiche, sia per l’abbondanza di nuove uscite sia, non va dimenticato, per il clima fresco capace di dare un po’ di refrigerio nelle giornate più afose. Se l’estate 2020 finora è stata anomala in tutto, con quasi nessun film nuovo uscito e quasi nessun cinema aperto, le cose stanno per cambiare… Proprio poco dopo Ferragosto, dal 19, quasi tutte le sale torneranno attive ma per chi volesse anticipare le cose l’appuntamento non può che essere al “The Space” di Beinasco, alle porte della città, il primo multisala a riaprire a Torino dopo il lockdown domani, 14 agosto.

Due spettacoli in tutta la giornata, uno a orario aperitivo e uno intorno alle 21 (prezzo speciale per ogni film fissato a 4,90 euro), con un palinsesto davvero imprevedibile composto – spiegano dal The Space – dai «film preferiti dai fan e dalle famiglie. Cult movie, titoli da riscoprire e i classici senza tempo.

