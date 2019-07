Munito di telecamera, come i vecchietti che si sistemano davanti ai cantieri per visionare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori, sta filmando giorno per giorno la costruzione di un gigantesco palazzone proprio di fronte al suo.

Eppure qualcosa va storto. L’enorme gru comincia a oscillare in modo sempre più evidente, prima di rovinare al suolo fragorosamente, abbattendosi peraltro su alcune costruzioni. Che disastro. Speriamo che nessuno si sia fatto male.