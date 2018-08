Pedinava le clienti del centro commerciale “Le Gru” di Grugliasco, alle porte di Torino, e le filmava sotto la gonna con la videocamera del telefonino. Un impiegato di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri, dopo che una torinese di 30 anni si è accorta di essere seguita e si è rivolta alle forze dell’ordine.

LA DONNA NON SAREBBE L’UNICA VITTIMA

I militari sospettano che la donna non sia l’unica vittima e stanno indagato per capire se il maniaco abbia colpito anche in altre occasioni.