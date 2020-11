“Final Four” a Torino, l’Italia è a un passo: domani c’è la Bosnia

La sua Italia continua a far sognare. Vittorie e bel gioco (in emergenza), a tre anni di distanza da quell’Italia-Svezia che costò la qualificazione al mondiale di Russia 2018. E l’azzurro che sembrava allora essere un po’ sbiadito, è tornato a brillare, grazie al ct Roberto Mancini. Commissario tecnico, che ancora una volta, dovrà teleguidare da casa i suoi ragazzi. Anche perché anche ieri il tampone di controllo effettuato dall’ex allenatore di Inter e Manchester City ha ancora una volta dato esitivo positivo, nonostante il Mancio continui a risultare asintomatico. Ebbene, toccherà ancora una volta ad Alberigo Evani il compito di guidare gli azzurri dalla panchina. Al suo fianco il capo delegazione Gianluca Vialli, che grazie a questo nuovo compito, sembra aver trovato una nuova giovinezza, specie dopo aver battutto il cancro.

MISSIONE FINALE

Dicevamo, la prossima tappa per gli azzurri sarà Sarajevo, là dove domani sera gli azzurri scenderanno in campo contro la Bosnia priva di capitan Dzeko – fermato dal Covid – ma guidata a metà campo dall’ex juventino, ora al Barcellona, Miralem Pjanic. L’Italia per non dipendere dagli altri deve vincere per accedere alla fase finale di Nations League.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++