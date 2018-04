Finalmente ecco il pronto soccorso: inaugurato con due anni di ritardo

Festa grande per il rinnovato Presidio d'emergenza, che torna funzionale

Torna funzionale il nuovo pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cuorgnè che ritorna alla gente completamente ristrutturato e molto più moderno, anche se con due anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originale. I lavori di realizzazione del nuovo pronto soccorso, inaugurato ieri, derivano dalle più ampie opere di adeguamento dell’ospedale di Cuorgnè alle norme antincendio e alle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, per le quali è stato previsto un finanziamento regionale complessivo di circa 2 milioni di euro.

«Gli interventi edili e impiantistici che sono stati effettuati hanno permesso, oltre che di adeguare il pronto soccorso alle norme antincendio e alle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, di ammodernarlo completamente. Sono anche stati realizzati il nuovo impianto di climatizzazione, l’adeguamento degli impianti dei gas medicali, elettrici e speciali (per esempio, la rilevazione fumi, l’allarme incendio, la chiamata d’emergenza) e l’impianto di posta pneumatica di collegamento con il laboratorio Analisi per l’invio rapido delle provette e la veloce ricezione dei relativi referti».

Unitamente alle opere per pronto soccorso e ospedale, finanziati dalla Regione, l’ASL ha proceduto, con propri fondi, circa 300mila euro, all’ammodernamento dei locali di degenza dell’area medica (Geriatria, Lungodegenza, Medicina) e della struttura dedicata all’attività chirurgica in day surgery.

Spiega Lorenzo Ardissone, direttore generale dell’Asl: «L’ospedale di Cuorgnè ora risulta rivisitato globalmente e assicura standard elevati, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista logistico e tecnologico. A testimonianza della volontà regionale e aziendale di mantenere per questo Presidio ospedaliero l’importante ruolo che ha svolto fino a oggi». Il taglio del nastro è stato effettuato dall’operatrice che da più anni lavora presso l’Ospedale di Cuorgnè, Emma Seren Rosso, tecnica di laboratorio.