Finalmente qualcosa di politicamente scorretto

Il governo è nato, tra la costernazione incredula degli ex compagni pentiti che starnazzano dalle loro casematte televisive allarmi e previsioni catastrofiche: «Governo populista e di destra con un programma pericoloso per l’Italia, un mix di estremismo, antieuropeismoe iniquità» (Martina) – «M5S e Lega al governo sono i nuovi fascisti» (Cazzola) – «Tutti uniti per vincere questa pericolosa deriva» (Boldrini). Eccetera.

Ma io mi chiedo: chi strilla contro questi “nuovi barbari, incompetenti e populisti che porteranno l’Italia allo sfascio” è consapevole o no che l’Italia è già allo sfascio, e lo è per colpa dei “civilissimi, competenti e aristocratici” politici di prima? Un’accozzaglia di arrivisti, massoni, baciapile, orfani di Che Guevara e burattini di Cuccia, tutti al guinzaglio di Bruxelles?

Chi si è dato alle spese folli e alle politiche elettoralistico-assistenziali accumulando il debito mostruoso che oggi ci strangola? La DC, almeno, ha il merito di aver fatto diga contro il comunismo, evitandoci (e neanche del tutto) di combattere per strada quella guerra civile che è stata combattuta sui media.

Ma la sinistra, ormai smascherata da quel popolo che avrebbe dovuto difendere (e da esso castigata nelle urne), questa sinistra litigiosa, abbarbicata alla vecchia e sgonfia boa della resistenza e dell’antifascismo, questa sinistra al caviale che dopo aver sognato invano per decenni la rivoluzione ha sepolto la meritocrazia e predicato il facilismo per guadagnar voti fra i giovani, consegnando l’intero settore della pubblica istruzione alla rovina, dovrebbe tacere. Hanno forse governato meglio loro? E allora lascino provare gli “incompetenti”: peggio di loro non potranno certo fare.

