Finalmente Ronaldo: doppietta del portoghese e Sassuolo ko 2-1

Dopo tre partite e mezzo, l’attesa è finalmente finita. Arriva al 50′ il tanto atteso gol di Cristiano Ronaldo, il primo con la maglia della Juventus in gare ufficiali, a cui si aggiunge la rete del raddoppio un quarto d’ora dopo, in contropiede, al 65′. Non poteva scegliere momento migliore CR7 per segnare, in una partita molto difficile da sbloccare contro un ottimo Sassuolo, che ha poi trovato, nel recupero, il gol di Babacar, di testa su un bel cross dalla sinistra. Nel finale anche da segnalare un brutto episodio che ha coinvolto Douglas Costa: il brasiliano, entrato al 61′ al posto di Mandzukic, ha rifilato, dopo un litigio sul campo, uno sputo a Di Francesco. E’ stato il VAR a richiamare l’arbitro Chiffi e a decretare l’espulsione dello juventino.

IL TABELLINO

Juventus-Sassuolo 2-1

Reti: st 5′ e 21′ Ronaldo (J), 46′ Babacar (S).

Juventus: Szczesny; Cancelo, Benatia, Bonucci, Alex Sandro (80′ Cuadrado); Khedira, Emre Can (71′ Bentancur), Matuidi; Dybala, Mandzukic (61′ Douglas Costa), Ronaldo.

A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pjanic, Kean, De Sciglio, Rugani, Bernardeschi.

All. Allegri.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio (72′ Dell’Orco); Bourabia, Locatelli (83′ Babacar), Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic (60′ Di Francesco).

A disp. Pegolo, Magnanelli, Lemos, Matri, Sensi, Boga, Magnani, Adjapong, Brignola.

All. De Zerbi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: espulso Douglas Costa al 48′ st; ammoniti Djuricic, Berardi, Bourabia (S), Cancelo, Alex Sandro (J).