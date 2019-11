Finalmente Toro: 4-0 al Brescia

La tanto agognata vittoria scacciacrisi è arrivata. Il Torino batte 4-0 il Brescia allo stadio Rigamonti e può finalmente tornare a sorridere dopo un periodo nerissimo.

LA PARTITA.

Al 15’ tocco di braccio in area di Cistana e Belotti dagli undici metri non sbaglia. Al 25’ altro penalty per l’undici di Mazzarri, ancora per un tocco di braccio, questa volta di Mateju. Il Gallo è implacabile e firma il raddoppio.

La prima di Grosso sulla panchina lombarda è da incubo: al 41’, infatti, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione (somma di gialli) di Mateju. Al 75’ il Toro cala il tris con Berenguer, che si ripete all’80’ per lo 0-4 finale.