Fine dei disagi, riaperta la linea ferroviaria Torino-Savona

Fine dei disagi sulla linea ferroviaria Torino-Savona, che è stata riaperta in mattinata dopo due giorni di chiusura dovuta all’incidente avvenuto venerdì, quando una gru esterna aveva urtato un treno regionale provocandone il deragliamento.

In quella occasione dieci persone erano rimaste ferite, seppure in modo lieve, e la linea era stata chiusa per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione sulla tratta ferroviaria.

Il primo treno è partito da Ceva ed è transitato regolarmente a Trinità, luogo dell’incidente di venerdì, per poi arrivare in perfetto orario a Fossano. Proseguono invece le indagini sull’incidente, affidate alla Procura di Cuneo.