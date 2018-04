Sta per terminare l’ondata di caldo estivo che ha contraddistinto gli ultimi giorni il Piemonte e Torino.

Secondo l’Arpa da venerdì è previsto un peggioramento del tempo con qualche rovescio e un sensibile calo delle temperature.

In particolar modo nel fine settimane ci sarà una marcata e diffusa instabilità con lo zero termico in calo fino ai 2.800 metri, sabato. In montagna a 2.000 metri la massima non dovrebbe superare i 10 gradi, a 1.500 i 12.