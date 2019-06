La 'goliardata' in realtà mette in evidenza lo splendido rapporto tra alunni e insegnante

Fine dell’anno scolastico per studenti e insegnanti di questo esclusivo istituto asiatico, una ricorrenza da celebrare in un modo sicuramente originale. Come? Facendo il gavettone al prof.

Da quelle parti, evidentemente, si usa così e non c’è tensione, né frizioni tra gli alunni e il docente che accetta di buon grado la ‘goliardata’. Chissà che l’usanza un giorno non possa diffondersi anche in Italia.