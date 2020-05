Fine delle trattative, lavoratori Dussmann in stato d’agitazione

I lavoratori iscritti alle maggiori sigle sindacali della Dussmann, impresa che si occupa di pulizie e logistica presso la Città della Salute – Asl Torino 1, sono in stato d’agitazione. Ne dà notizia un comunicato congiunto di Filcams (Cgil), Fisascat (Cisl) e Uiltrasporti.

“La grande multinazionale tedesca del Facility Management, Dussmann Service, dopo mesi di trattativa con le Organizzazioni Sindacali Filcams, Fisascat e Uiltrasporti di Torino che chiedono il ripristino dei diritti contrattuali sospesi a seguito del cambio appalto avvenuto nel 2017 dopo una gara scellerata di fatto al massimo ribasso, decide, per ragioni di bilancio, di lasciare lavoratrici e lavoratori senza permessi ed ex festività e di mantenere la flessibilità incontrollata attraverso la banca ore non retribuendo, così, le ore supplementari con la dovuta maggiorazione”, si legge nella nota.

“Nel 2017 responsabilmente, Lavoratrici e Lavoratori con le OO.SS., al fine di evitare licenziamenti e trasferimenti improponibili, siglarono un accordo che prevedeva la sospensione di alcuni istituti contrattuali e grandi sacrifici al fine di mantenere il diritto all’occupazione e alla sua dignità. Tale accordo è stato ampiamente superato già dall’inizio del 2019 in quanto, nel frattempo, molti lavoratori sono fuoriusciti, la banca ore è in positivo, l’azienda impiega svariati contratti a tempo determinato e le ore di supplementare sono costanti: è ovvio, quindi, che le condizioni dell’appalto sono mutate e che l’accordo non ha più ragione di essere”, rivendicano i sindacati.

“Per queste ragioni, le OO.SS., a dicembre 2019 hanno disdettato l’accordo del 2017 richiedendo l’immediato ripristino di tutti gli istituti contrattuali sospesi e avviando un tavolo serrato di trattativa con l’azienda. Dopo la videoconferenza di ieri con l’Azienda, Filcams, Fisascat e Uiltrasporti manifestano tutta la loro contrarietà verso le gravissime decisioni unilaterali della direzione aziendale, che segnano la rottura della trattativa. In un periodo così difficile e pesante per chi lavora nella sanità – prosegue la note – la Dussmann non riconosce permessi e straordinari ma concede benefit personalizzati solo ad alcuni lavoratori preferendo le trattative individuali al tavolo sindacale”.

Quindi l’annuncio: “Riteniamo assolutamente inaccettabile la scelta della Dussmann: una multinazionale miliardaria non può pensare di fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Il contratto nazionale deve essere rispettato. Le OO.SS. pertanto dichiarano l’attivazione immediata della procedura di raffreddamento prevista dalla Legge 146/90 e succ. modifiche e la proclamazione immediata dello stato di agitazione”.