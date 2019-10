Fine dell’incubo per il luna park: le giostre riaprono alla Pellerina

La vittoria dopo una lunga battaglia. Ci sono volute due settimane condite da proteste in strada, riunioni, passi avanti e clamorose marce indietro, ma alla fine il luna park autunnale al parco della Pellerina, da ieri pomeriggio, ha finalmente aperto i battenti. Le giostre sono entrate in funzione, tutte quante, e hanno già accolto i numerosi bambini che dal 5 ottobre aspettavano impazienti di divertirsi con le attrazioni e che ieri hanno invaso il parco insieme a mamme, papà e nonni non appena è arrivato l’ok.

C’è voluta l’ultima, ennesima convocazione della commissione di vigilanza provinciale, riunitasi ieri mattina. Dopodiché nel primo pomeriggio i funzionari del Comune hanno rilasciato i permessi e il carrozzone ludico si è messo in moto ufficialmente. Per la gioia dei più piccoli, ma anche e soprattutto dei tanti lavoratori. Cinquanta giostrai costretti a due settimane di inattività forzata, che però in cuor loro non hanno mai perso la speranza di poter iniziare a lavorare.

Neppure l’altro ieri, quando prima sembrava tutto fatto per l’apertura e poi invece è arrivata la doccia gelata e il luna park è ancora rimasto chiuso. «Per noi è stata una liberazione – esulta Massimo Moretti, uno dei giostrai – e ora speriamo arrivi più gente possibile». Già, c’è infatti da recuperare il tempo perduto. Le cause del forte ritardo, ormai arcinote, erano imputabili ai possibili cedimenti del terreno sotto il peso delle giostre più grandi. Un problema che aveva spinto la commissione provinciale di vigilanza a dire “no” alla riapertura.

Da qui la protesta dei giostrai – anche perché le analisi fatte fare dall’Anesv dicevano il contrario – culminata venerdì scorso con il blocco del traffico attorno a corso Regina. Quindi la riunione di lunedì negli uffici dell’assessorato allo Sport, che però non aveva sbloccato l’impasse. A seguire, il primo ok della commissione di vigilanza, a patto però che le dodici giostre incriminate si mettessero in regola. Cosa poi avvenuta, al punto che l’altro ieri il luna park doveva già aprire.

Ma i permessi non sono arrivati e così l’illusione è svanita. Da ieri, invece, è tutto vero. Le giostre, settantaquattro in tutto, sono diventate operative. Massimo Piccaluga, presidente dell’Anesv, si è detto «felice che tutto sia finalmente andato a posto». E con le giostre in moto, sono partite anche le promozioni speciali.

Al luna park – che durerà fino al 10 novembre – tutti i martedì si andrà in giostra con 1 o 2 euro su tutte le attrazioni convenzionate. Mentre in occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre, alla Pellerina andrà in scena l’atteso “Halloween Party”, col truccabimbi e la presenza di Mangiafuoco.