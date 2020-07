Finisce in parità il big match tra Juventus e Atalanta

Il big match tra Juventus e Atalanta chiude la 32esima giornata di Serie A.

La Juve scende in campo allo Stadium cercando il riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Milan provando a sfruttare la battuta d’arresto della Lazio che è uscita sconfitta tra le mura amiche contro il Sassuolo. L’Atalanta d’altro canto è forse la squadra più in forma del campionato, compagine che ha sempre portato a casa i 3 punti da quando è ricominciato il campionato dopo la chiusura imposta dal lockdown, centrando già con largo anticipo la zona Champions.

È Zapata a portare la squadra guidata dal tecnico Gasperini in vantaggio al 16′ del primo tempo con un tiro di destro in area. Vantaggio che dura per tutti i primi 45′ giocati in maniera eccellente dalla squadra ospite; il pareggio arrivato al 54′ del secondo tempo quando l’Atalanta viene punita per un fallo di mano di de Roon. L’arbitro Giacomelli è inamovibile e decreta il calcio di rigore. Sugli 11 metri si presenta Cristiano Ronaldo realizza portando le squadra sul 1 a 1.

Parità che dura fino a 10′ minuti dal termine, quando un destro perfetto di Malinovsky porta la squadra bergamasca in vantaggio per 1 a 2.

Ancora un fallo di mano in area, questa volta di Muriel, punisce l’Atalanta; Ronaldo non sbaglia e riporta la Juve sul 2 – 2, risultato con il quale termina la sfida dopo tre minuti di recupero.

I bianconeri vanno così a +8 sulla Lazio e restano a +9 sull’Atalanta.