«Finita la bufera sposo la Palmas…»

La possibilità di una pesante squalifica per il suo coinvolgimento in una vicenda legata al doping tutta da chiarire ha cambiato parte dei suoi programmi futuri, ma Filippo Magnini è assolutamente convinto di voler andare fino in fondo con Giorgia Palmas e lo ammette pubblicamente in una lunga intervista al settimanale “Chi” in edicola da oggi: «Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze».

Un progetto importante per uno che sognava fino allo scorso anno di fare lo stesso passo con Federica Pellegrini e che ora sente di aver trovato la donna da tenersi stretta accanto per tutta la vita. Un’idea che la showgirl sarda condivide appieno: «Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi… Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia».

Una battaglia che non si annuncia semplice e ha costretto intanto Pippo a rinunciare al suo prossimo impegno, quello di qualche settimane in Africa come concorrente della nuova edizione di “Pechino Express” che verrà trasmesso a settembre su Raidue. Meglio stare in Italia per studiare la strategia difensiva e capire come dimostrare appieno la sua innocenza: «Stavo per partire come concorrente di “Pechino Express” con mia sorella, ma la procura sportiva ha chiesto otto anni di squalifica per doping nonostante io mi sia ritirato da tempo, così ho deciso di rimanere a casa per difendermi. Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia dovuto al fatto che ho pestato i piedi a qualcuno…».

Una nuova prova da superare che non spaventa uno come lui, abituato a ben altri esami quando ancora era un atleta professionista. Intanto però in questi giorni la coppia si sta rilassando sotto il sole della Sardegna, amata da entrambi non solo per ragioni di radici (per lei). E con loro c’è anche Sofia, la figlia che Giorgia ha avuto dall’ex compagno Davide Bombardini e che è entrata in perfetta sintonia con il nuovo amore della mamma. Magnini non ha mai nascosto di volere una famiglia, con dei figli, ed è anche su questo che si è arenato il suo rapporto con la Pellegrini.