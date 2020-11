Finiti i posti letto in terapia intensiva: si cercano spazi tra tende e cliniche

I posti in terapia intensiva sono finiti. Ieri risultavano 348 pazienti Covid in rianimazione, il che significa aver superato il 100 per cento della dotazione normale, che non arriva a 300. E vanno verso l’esaurimento i letti già riservati al Covid nei reparti degli ospedali, gli oltre 5mila previsti dopo la prima ondata.

Ma a preoccupare le Asl e l’Unità di Crisi è la carenza endemica di personale, medici e infermieri. L’ultimo bando ha ricevuto 118 risposte. «Li assumeremo più o meno tutti» facevano sapere dalla Sanità in Regione, martedì sera, lasciando intendere che si spera siano molte di più quelle in arrivo dagli altri 18 concorsi ancora aperti per nuovi camici bianchi.

Tra privati, ospedali da campo e tende militari davanti agli ospedali che rischiano di restare vuote per mancanza di operatori, sono circa 1.200 i ricoveri in più a cui previsti nel volgere di pochi giorni, se non di ore. La soglia dei 5.580 posti occupati in ospedale potrebbe essere già superata domani.

«Il Piemonte punta ai 700 posti letto di terapia intensiva, ed è già arrivato ad attivarne 520. Per reperirli sono stati coinvolti tutti gli ospedali, puntando su quelli meglio dotati soprattutto sotto il profilo del personale» spiega il coordinatore della rete ospedaliera dell’Unità di Crisi Sergio Livigni. Le cliniche private dovrebbero metterne in campo in totale 1.200.

«Siamo ancora in grado di ricoverare – chiarisce – ma è necessario che la pressione si riduca». Tra le ipotesi prese in considerazione anche la riapertura della Pinna Pintor, che porterebbe altri 60 posti letto. Ma secondo Livigni «anche se venisse messa a disposizione, non avrebbe il personale necessario per farla funzionare». Ed è dello stesso tenore la risposta che arriva dall’Asl To4 in merito alle tende dell’Esercito rimaste ancora vuote a Chivasso e Cirié: «Al momento, grazie al lavoro del nostro personale, siamo riusciti a non averne bisogno» spiega il commissario Luigi Vercellino, che ha 411 ricoverati nei suoi ospedali con un potenziale di 485 posti letto. «Tutto fa presagire che a breve avremo bisogno delle tende – specifica -. Stiamo cercando di capire se il nostro personale è sufficiente. Abbiamo chiesto anche alle cooperative».