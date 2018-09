Si fingono studenti, entrano in un’aula in cui altri giovani sono impegnati sui libri e, con vera “maestria”, rubano uno zaino con tutto il suo contenuto. I due si muovono in tandem: uno finge di parlare al telefonino e con i piedi “arraffa” la preda, l’altro lo aiuta a mettere in sicurezza il malloppo fungendo anche da palo. La scena, però, viene ripresa da una telecamera di sicurezza e per la coppia di ladruncoli il finale è già scritto.