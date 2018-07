Si fingono tecnici dell’acqua e raggirano gli anziani. Arrestati torinese e la sua compagna

L'uomo è stato beccato mentre tentava di "agganciare" l'ennesima vittima. In manette anche il terzo complice della banda

Truffatori in trasferta a Genova

Gli agenti della squadra mobile di Genova hanno arrestato tre truffatori trasfertisti. In manette sono finiti Davide Giallombardo, 30 anni di Torino, la sua compagna Olha Stelmah, ucraina di 24 anni, e Lorenzo Lazaj, 20 anni italiano di origini albanesi. I tre sono stati fermati in via Archimede subito dopo un colpo a casa di una coppia di anziani.

COSI’ TRUFFAVANO LE VITTIME

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che li sospettano di numerosi colpi, in due si fingevano tecnici Iren e con la scusa di controllare le bollette o di volere installare apparecchi salvavita distraevano il malcapitato di turno. Nel frattempo il terzo complice riusciva a entrare in casa dalla porta che gli altri due avevano lasciato socchiusa, e frugavano in giro arraffando gioielli o soldi.

FERMATI PRIMO DELL’ULTIMO COLPO

Ieri, dopo avere rubato in casa di una anziana sono stati fermati mentre tentavano altri colpi nel condominio vicino: quando gli agenti sono arrivati li hanno trovati mentre al citofono con un condomino affermavano di essere dell’Iren. Con loro avevano ancora la refurtiva. Secondo gli inquirenti i tre sarebbero autori di altri colpi. I poliziotti hanno trovato altra refurtiva nell’albergo dove alloggiavano riconducibile a un colpo commesso due giorni prima e ad altre truffe.