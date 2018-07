Finti testimoni denunciati dalla polizia municipale a Torino per falso in atto pubblico

Prestavano servizio nell'ufficio centrale dell'anagrafe di via della Consolata

“Ti serve un testimone? Ci siamo qui noi”. Due 40enni di nazionalità romena sono stati denunciati dalla polizia municipale di Torino per falso in atto pubblico, dopo averli notati in azione.

I due si offrivano come “testimoni” fasulli per il rilascio dei documenti di identità e prestavano il loro “servizio” nell’anagrafe centrale di via della Consolata, dove sono stati intercettati dai vigili.

I falsi testimoni si aggiravano tra le persone in attesa di fare i documenti, offrendo a ciascuno la possibilità di ricevere il loro servigio per pochi spiccioli.