Fiocco rosa a Brusasco dopo anni: Nicole ha fretta di nascere, papà aiuta la moglie a partorire

Fiocco rosa a Brusasco, piccolo Comune del Torinese con poco più di mille abitanti. Ad annunciarlo su Facebook è la sindaca Luciana Trombadore, che accoglie i nuovi residenti Alessandra e Lorenza, e il figlio della coppia Thomas.

“Ma la notizia straordinaria non è questa – scrive -. La notte del 14 gennaio arrivano le contrazioni per la mamma, in attesa di Nicole. Si parte per l’ospedale in auto, ma da Via delle scuole 9 si arriva solo a Via delle scuole 1 e la piccola ha fretta di nascere. Così, dopo tanti anni, abbiamo una bimba nata a Brusasco – aggiunge -. Fantastica la mamma, meraviglioso il papà che ha fatto partorire la piccola cucciola (credo che non sia da tutti!), e un grande abbraccio al fratellino inconsapevole di cosa stesse succedendo quella notte… Tanti auguri a voi tutti e benvenuti a Brusasco!”.