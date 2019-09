L’orario, i cambi forzati, il caldo. Sono questi, secondo Maurizio Sarri, alcuni fattori che hanno influenzato la prestazione della Juventus.

“Giocare alle 15 o alle 20:45, in questo momento della stagione, incide” ha detto dopo lo 0-0 contro la Fiorentina. “Sapevano che sarebbe stata una gara molto difficile per tantissimi motivi. Ci è mancata brillantezza, ma non abbiamo potuto disporre di giocatori freschi per via dei cambi forzati”.