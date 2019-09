Firenze non porta bene a Sarri: la Juve non va oltre allo 0-0

Il tecnico torna in panchina proprio al Franchi, dove erano crollate le speranze scudetto del 'suo' Napoli. I bianconeri non convincono e perdono anche Pjanic e Douglas Costa per guai muscolari

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve parte da Firenze, dove di fatto aveva perso la speranze scudetto col Napoli.

Beh, il ‘Franchi’ evidentemente non porta bene al tecnico di Figline Valdarno, visto che i bianconeri escono dallo stadio gigliato con un punticino e una prestazione non ancora all’altezza. Contro la Fiorentina finisce 0-0 e, come se non bastasse, la Juve perde anche Pjanic e Douglas Costa per guai muscolari.

IL TABELLINO di FIORENTINA-JUVENTUS 0-0:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (38′ st Ceccherini), Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (44′ st Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribery (23′ st Boateng). A disp.: Terracciano, Vlahovic, Ranieri, Venuti, Terzic, Cristoforo, Montiel, Ghezzal, Sottil. All.: Montella.

Juventus (4-3-3): Szcesny; Danilo (16′ st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (44′ Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (8′ Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Rabiot, Emre Can, Ramsey, Dybala. All.: Sarri.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Caceres, Chiesa, Castrovilli (F); Pjanic, De Ligt, Bentancur (J)

Note: ammonito Montella (F)