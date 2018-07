Fiumi trasformati in discarica. Parte la bonifica del Comune

Cataste di tronchi e immondizia incastrati tra i piloni e la diga del Po, davanti ai Murazzi. Dopo la denuncia di CronacaQui partiranno, lunedì prossimo, gli interventi di rimozione degli alberi e delle ramaglie accumulatisi contro le pile dei ponti lungo il Po. I lavori interesseranno i ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Balbis e la passerella Maratona. Per garantire adeguate condizioni di sicurezza nel periodo compreso tra il 16 e il 20 luglio sarà vietata anche la navigazione lungo il fiume. Una buona notizia, con un minimo di disagio, per tutti i turisti che frequentano la nostra città. E che affacciandosi dal ponte della Gran Madre, più volte, hanno guardato con incredulità a tutti quei rifiuti accumulati nel tempo.

Spesso, però, non abbiamo avuto a che fare con i soli tronchi. Tra bottiglie, sacchetti di nylon e plastica, lattine, taniche, flaconi, damigiane e palloni da calcio nel Po ne abbiamo davvero viste di tutti i colori. Con i cittadini e i visitatori costretti, loro malgrado, a farci l’abitudine. «Nel Po – raccontano i residenti della zona – ci sono vere e proprie piattaforme di rifiuti con cui banchettano aironi, anatre e il resto della fauna fluviale». Il punto più basso, però, lo si è toccato l’anno scorso e due anni fa con l’emergenza alghe. E i banchi di Myriophyllum tra ponte Umberto I e i Murazzi. Ma quello di piazza Vittorio non è l’unico ponte a versare in questo stato. Anche tra le fondazioni della passerella pedonale di Italia 61 si è infatti formata una vera e propria diga di tronchi che sembra quasi contrastare il flusso del fiume. E di certo blocca da tempo barche e canoe, suscitando le proteste dei tanti circoli di canottaggio presenti sulle rive del Po. Con l’avvio dei lavori di bonifica tutti questi problemi dovrebbero finalmente essere risolti.