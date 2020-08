Flagello maltempo, tombini nel mirino: «Sono tutti otturati da fango e foglie»

Decine di segnalazioni dai comitati in tutta la città: «Così le strade si trasformano in fiumi in piena»

Come mai con il nubifragio di lunedì si sono allagate soltanto alcune strade e altre no? «È colpa dei tombini intasati». Non hanno alcun dubbio i cittadini, costretti a correre ai ripari con scope e strofinacci per asciugare piani terra e cantine sommerse dall’acqua. Del resto, in poco più di un’ora l’uragano che si è abbattuto su Torino ha scaricato 75 millimetri di pioggia soltanto nel centro città. Arpa Piemonte ha comunicato che nella stazione di via della Consolata sono stati registrati 72,8 millimetri e 61,4 nei pressi dei Giardini Reali. Il fortissimo temporale, con tanto di grandine, ha allagato il centro, da corso Vittorio fronte Porta Nuova fino a corso Casale. Vere e proprie cascate hanno inondato la stazione della metro di Porta Susa e il parcheggio sotterraneo di via Roma. Preoccupante la situazione “tombini” nei quartieri Parella, San Donato e Campidoglio. I chiusini tappati da fango e foglie non hanno permesso il deflusso dell’acqua in molte strade nei dintorni dei parchi Pellerina e Tesoriera.

