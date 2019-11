Flashback contro Artissima, vince il Gauguin milionario

Quando si dice arte viene immediatamente voglia di indossare un bel paio di scarpe comode e iniziare un pellegrinaggio a occhi sgranati per saziare la fame di cultura. Sì, ma questo è quanto succede a chi non può concedersi il lusso di mettere mano al portafogli e tirare fuori quegli euro, tanti euro, il minimo sono circa 500, consolandosi con il mero piacere estetico. Non bisogna dimenticare, infatti, che le regine delle fiere di questo lungo fine settimana, Artissima all’Oval e Flashback al PalaAlpitour, sono innanzitutto e soprattutto mostre mercato, in cui possono nascere veri business sia per i galleristi in cerca di acquirenti, sia per i collezionisti. E se, facendo un giro fra le due location, in quanto ad affluenza – ieri si è giunti a quota 15mila presenze – sembra vincere la più popolare Artissima con i suoi 208 galleristi, parlando di soldi non può che farla da padrona Flashback poiché vanta fra i suoi 50 ospiti, allestitori di arte moderna ma soprattutto antica con opere di estremo valore dettato dal tempo.

Prima di iniziare il discorso prezzi, non si può non parlare della importantissima Galleria Enzo Sperone che accoglie i visitatori con un lavoro di grandi dimensioni del pittore Julian Schnabel, un’opera contemporanea per iniziare il viaggio tra presente e passato. Ed è dal lontano 1882 che arriva l’opera forse più costosa del weekend delle arti: “La Sente des Gratte Coqs” di Paul Gauguin con un valore di circa 2milioni e mezzo di euro, ma chi la desidera potrebbe arrivare a spendere anche di più. All’Oval, invece, a fare da contraltare è ovviamente l’opera contemporanea di Penone, ovvero I tre alberi, del valore di un milione e cento mila euro. Da lì, si scende fra i giovani artisti fino ad arrivare alla foto del ragazzo al cellulare di Pistoletto per il valore di 500 euro. In mezzo fra loro, uno Zorio, per esempio di circa 300mila euro.

Per sognare a occhi aperti bisogna quindi tornare al PalaAlpitour dove fra gli stand si sono ammirati “La Strage degli innocenti” di Sebastiano Ricci datata circa 1700 del valore di 350mila euro; e ancora una rarissima opera del celebre artista inglese John Singer Sargent, del 1884, un olio su tela che si ritiene raffiguri la principessa Beaumont de Beaumont di Liegi (Belgio), che sposò il principe Ruffo di Calabria, del valore fra i 400mila e i 500mila euro. Ma Flashback non sarebbe Flashback se non giocasse anche sul moderno, ecco allora un raro disegno di grande intimità di Amedeo Modigliani che ritrae Jeanne Hébuterne nel 1917 del valore di circa 150mila euro.

Tra le chicche, un busto in gesso che ritrae niente meno che Carolina Bonaparte proveniente direttamente dalla collezione Wittelsbach, ex casa regnante di Baviera, è l’opera di Canova, che si può ammirare presso la Laocoon Gallery insieme al busto, sempre in gesso, del marito di Carolina, Gioacchino Murat. Da non perdere, infine, presso lo stand Azimut, sponsor di Flashback, i dipinti (in prestito non in vendita) di Giacomo Balla e il tour virtuale nella casa di Balla a Roma chiusa al pubblico. Un tuffo nel Futurismo, ringraziando il cielo, a costo zero.