Il flop dei cartelli multilingue. «Le strade invase dai rifiuti»

Sofà sfondati, mobili distrutti, i soliti avanzi di cibo, perfino sanitari riempiti di macerie impossibili da spostare. Si può trovare di tutto lungo le strade del quartiere Aurora. Da via Carmagnola a via Aosta passando per via Pinerolo dove i cartelli multilingue (realizzati appositamente in arabo e in inglese per l’utenza straniera) non hanno ancora fatto breccia nel cuore della gente. La colpa è imputabile ad alcuni residenti indisciplinati che scaricano montagne di rifiuti ingombranti a due passi dai bidoni senza mai contattare il servizio. E i risultati, purtroppo, si vedono.

«A breve in Aurora partirà il porta a porta – denuncia il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi -. Tuttavia per ora ora la situazione rifiuti in alcune aree del territorio rimane inaccettabile, non bastano i cartelli multilingue a risolvere le criticità se la Città non pensa a una seria progettazione per Aurora». Il servizio porta a porta, già attivo in molti quartieri della città, dovrebbe arrivare la prossima settimana. Le promesse non sono ancora buone ma la speranza è che i cittadini possano comprendere la ventata di cambiamento che è in arrivo. Ne è convinta anche la Circoscrizione 7 che crede nel rilancio. Per questo motivo sul sito internet è presente una pagina creata appositamente per il lancio del servizio.

“Vuoi segnalare un problema relativo al servizio di raccolta rifiuti porta a porta?” si legge sul sito della circoscrizione Sette dove gli amministratori degli stabili possono comodamente compilare un modulo e inviarlo, via posta elettronica, al Comune di Torino.