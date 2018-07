Flowers Festival di Collegno, il rapper Gemitaiz chiude l’edizione dei record

Il rapper romano Gemitaiz, in giro per l’Italia con il suo “Paradise Lost Live Tour”, chiude questa sera la quarta edizione del Flowers Festival di Collegno, un’edizione con numeri da record, oltre 35.000 presenze. Flowers è un festival musicale inedito, dedicato ai “numeri uno” della musica contemporanea, realizzato a Collegno negli spazi di quello che fu il più noto manicomio italiano, con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema e educational. Ideato e diretto dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, ha anche la sezione “Dai diamanti non nasce niente” dedicata a ricordare i 40 anni della Legge Basaglia che chiuse i manicomi in Italia.

DIVERSI I SOLD OUT

Diversi i sold out, da Giovanni Lindo Ferretti a Willie Peyote + Frank Quintale, da Coez a Fabri Fibra, passando per Samuel, dei Subsonica, con un atteso concerto del suo primo tour da solista per presentare “Il codice della bellezza”, uscito a febbraio, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo “Vedrai”.