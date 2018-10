Quella di Roberta Cutugno alla fine degli anni ’90 è stata un’idea vincente, anche se poi l’hanno copiata in molti: aprire a Torino, che ancora non aveva una cultura dello street food, la prima Focacceria Tipica Ligure in via Giolitti 4, seguita più di recente da un altro locale in via Po 10 che propone lo stesso menù.

«Non volevamo lanciare una moda, ma proprio portare una proposta gastronomica che ancora non c’era. E all’inizio abbiamo dovuto anche difendere fortemente la nostra idea che poi per fortuna ha preso molto piede».

Merito anzitutto delle materie prime che lo staff cura personalmente nella scelta delle farine (in qualche caso anche integrali e ai cereali), delle verdure, dei formaggi e di tutti gli altri ingredienti che arrivano da fornitori selezionati e seguono in maniera precisa la stagionalità dei prodotti.

Così accanto alla classica focaccia e alla focaccia tipo Recco ci sono ogni giorni tantissime scelte di gusti da abbinare. E c’è anche una spettacolare farinata di ceci, cotta rigorosamente nelle teglie di rame. Inoltre, solo su ordinazione, la Focacceria prepara teglie intere per ogni tipo di cerimonia e festa. I due locali chde hanno anche saletta interna sono aperti sette giorni su sette, con orario 9.30-21 (la domenica dalle 10).

Contatti: 011.5612454 (Giolitti), 011.8391212 (Po).