Nuovo focolaio in Rsa, gli infettati sono 18: «Temiamo il disastro»

Eccolo il virus che ritorna. E non sembra che c’entri il salmone norvegese, sotto accusa per la nuova epidemia di Covid a Pechino. Stiamo parlando ancora della prima ondata e di un nuovo focolaio di coronavirus individuato in una Rsa in provincia di Alessandria.

Nel primo pomeriggio di ieri gli infettati erano, 13, poche ore dopo, già 18, alcuni asintomatici. Una notizia che mette i brividi se si pensa che a febbraio il primo focolaio di contagio venne individuato proprio nell’Alessandrino.

«La situazione è in evoluzione e, rispetto a ieri, si starebbe aggravando ulteriormente», ha dichiarato ieri Enrico Beccaria, sindaco di San Salvatore Monferrato, un comune di 4.300 anime alle porte di Alessandria.

Il primo cittadino si è detto «particolarmente preoccupato» per il focolaio Covid nella Rsa “Madonna del Pozzo”. «Stiamo attendendo l’esito dei tamponi – ha aggiunto – a cui sono stati sottoposti gli operatori socio sanitari» e ha precisato che la struttura «non è comunale, ma fa riferimento alla Opera Diocesana Assistenza».

