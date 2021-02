Focolaio Toro, nuova positività: anche oggi niente allenamento

C’è un nuovo positivo tra le fila del Torino e anche oggi la squadra non si è potuta allenare. Lo comunica il club granata in una nota: “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento” si legge. La partita col Sassuolo in programma venerdì è sempre più a rischio, così come quella di martedì contro la Lazio.

L’ASL

“E’ possibile che la partita col Sassuolo non si giochi. Entro domani sarà presa una decisione” ha detto il dg dell’Asl di Torino Carlo Picco.