Folla contro agenti, il Siap: “Grave campanello d’allarme che non deve essere ignorato”

Il segretario provinciale del sindacato: "Stupirsi che un agente abbia dovuto sparare in aria per difendere la pattuglia da decine di rom sarebbe ipocrita e ingiustificato"

Pietro Di Lorenzo, segretario generale torinese del Siap, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, commenta con durezza l’episodio della pattuglia di agenti accerchiata in prossimità di strada dell’Aeroporto durante le operazioni di fermo di un giovane rom.

“E’ l’ennesimo grave campanello di allarme che non deve essere ignorato”, tuona il rappresentante sindacale. “La fuga dei ragazzini poteva finire in tragedia e stupirsi che un agente abbia dovuto sparare in aria per difendere la pattuglia dall’assalto delle decine di rom intervenute sarebbe ipocrita e ingiustificato”.

Di Lorenzo ricorda che “da anni denunciamo la necessità di ristabilire le condizioni di sicurezza nella zona, sia per gli occupanti sia per il quartiere. Siamo lieti che anche questa volta sia andata bene grazie all’indiscutibile professionalità e sangue freddo degli agenti. Li ringraziamo per aver dato la migliore risposta, anche la sera di Natale, agli strumentali attacchi di questi giorni contro l’operato di chi, mentre tutti festeggiano, vigila e garantisce la sicurezza dei cittadini”.