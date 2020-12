«Folla inaccettabile»: vigilantes per strada e ingressi controllati

Controlli rafforzati nei punti di ingresso della città per far rispettare il divieto di mobilità al di fuori del Comune

Il Piemonte passa in Zona Arancione. Riaprono i negozi. Ed è il fine settimana del Black Friday. Con queste premesse, il risultato era facilmente prevedibile: una folla di persone si è riversata nelle vie dello shopping, suscitando una piccata reazione da parte del presidente della Regione Alberto Cirio. «Quello che ho visto in alcune vie di Torino è qualcosa che mi riporta con la mente in estate e non possiamo permettercelo» tuona il governatore, mentre dalle associazioni arriva chiara la richiesta di non penalizzare ulteriormente i negozi, ma di procedere con vigilantes in strada.

«Le aziende stanno molto attente a non fare entrare troppe persone per volta all’interno dei negozi, gli assembramenti che abbiamo visto in centro erano all’esterno dei negozi – spiega la presidente dell’Ascom Maria Luisa Coppa -. Le attività dovrebbero essere aiutate dalle forze dell’ordine». La misura è passata al vaglio del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza, che ha promesso «prescrizioni rigorose» che nella giornata di oggi verranno sottoposte alle associazioni di categoria.

