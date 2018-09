Obbligo di firma per un cinquantenne italiano, in carcere lo spacciatore gabonese

Obbligo di firma per un uomo di 50 anni di nazionalità italiana, tra i più attivi nel parapiglia scoppiato martedì scorso – ma reso noto soltanto oggi – a Barriera di Milano dove un gruppetto di circa trenta persone, in prevalenza extracomunitari, aveva cercato di opporsi al fermo di un pusher gabonese di 23 anni.

Lo ha deciso un giudice del tribunale di Torino, dove l’uomo è stato processato per direttissima per le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento e lesioni personali.

Carcere, invece, per il giovane spacciatore, accusato di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni. Il 23enne era stato bloccato dagli agenti ai giardini Alimonda, dove una sorta di sollevazione popolare – con tanto di spintoni, pugni e colpi con oggetti contundenti – aveva provato a sottrarlo alla custodia dei poliziotti. I due agenti in seguito all’episodio hanno riportato contusioni guaribili in 20 e 25 giorni.