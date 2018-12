Folle di gelosia, minaccia e aggredisce la compagna: arrestato

L'uomo, 48 anni, è stato immobilizzato dai carabinieri. Il gip gli ha concesso i domiciliari in un'abitazione lontana da quella in cui risiede la donna

Un 48enne residente nel Canavese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ivrea per maltrattamenti in famiglia. L’altro pomeriggio, dopo l’ennesima lite per gelosia con la sua compagna, l’ha minacciata ed aggredita fisicamente. All’arrivo dei militari ha continuato a rivolgere pesanti minacce contro la donna.

IMMOBILIZZATO, ORA E’ AI DOMICILIARI

Immobilizzato e riportato alla calma, è stato accompagnato in caserma, dove è stato arrestato. Il gip del tribunale d’Ivrea ha concesso all’uomo i domiciliari in un’abitazione lontana da quella in cui risiede la compagna.

DODICI PERSONE ARRESTATE DALL’INIZIO DELL’ANNO

Dall’inizio dell’anno i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato, nel Canavese, dodici persone per maltrattamenti in famiglia. Altre ventisei sono state denunciate a piede libero per lo stesso reato.