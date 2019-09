Incredibile quanto accaduto a Torino, ieri pomeriggio, a bordo di un autobus della linea 18, nei pressi della stazione Lingotto. Un passeggero – pur non avendo prenotato la fermata – pretendeva che l’autista interrompesse la corsa del mezzo per farlo scendere: il pullman non ha rallentato e con un pugno ha mandato letteralmente in frantumi il vetro della cabina di guida. L’autore del raid si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce.