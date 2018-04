FOLLIA A TORINO. Sperona auto della volante e semina il panico in città: arrestato 19enne rumeno

Momenti di pura follia la scorsa notte a Torino. Intorno alle 2 la squadra volante ha notato una Fiat 500 viaggiare a velocità sostenuta in corso Principe Oddone. Nonostante i diversi segnali di alt, l’auto non solo non ha arrestato la marcia ma ha accelerato per sottrarsi al controllo.

Da questo momento è iniziato un inseguimento lungo Piazza Statuto, corso Francia, via Principi D’Acaja, via Cibrario, corso Inghilterra e corso Vittorio Emanuele II, dove il conducente dell’auto è andato a collidere volontariamente con la volante della polizia.

Nonostante il sinistro, gli agenti hanno continuato a inseguire l’auto sino a quando quest’ultima, imboccando contromano via Carlo Boggio, a causa della folle velocità, ha oltrepassato un dissuasore che ha fatto letteralmente decollare il veicolo che è andato a collidere con lo spartitraffico e ha terminato la sua corsa, ribaltandosi più volte, prima contro delle auto in sosta e poi sul muro di un condominio di corso Ferrucci.

A seguito dell’impatto, sono state gravemente danneggiate tre auto, la facciata dell’edificio e gli arredi urbani del piano stradale di corso Ferrucci.

Poi gli agenti hanno soccorso i tre occupanti dell’auto, mentre il conducente, un cittadino rumeno di 19 anni ha tentato di fuggire ma non è riuscito nell’intento.

Il giovane straniero è stato poi arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Uno dei due passeggeri, invece, è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di marijuana.