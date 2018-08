Follia all’ospedale di Chieri: 28enne picchia medici, infermieri, pazienti e carabinieri

Ancora un’aggressione all’ospedale Maggiore di Chieri. Un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, ha fatto irruzione all’interno della struttura e si è scagliato con violenza contro il personale medico e sanitario e gli stessi pazienti.

Il 28enne, visibilmente ubriaco, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Nel corso del suo folle “blitz”, ha prima preso a pugni un infermiere, poi si è avventato contro un paziente intervenuto per separare i contendenti, provocandogli la frattura del cranio e un’emorragia cerebrale.

Non è finita, perché l’irrefrenabile energumeno ha preso per il collo anche un medico e ha ingaggiato un corpo a corpo pure con i carabinieri chiamati dell’ospedale, intervenuti dopo pochi minuti. Anche in caserma, a Chieri, ha colpito due militari con un calcio al volto, provocando loro ferite al labbro e al braccio destro. Adesso è in carcere.