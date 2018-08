Giochi pericolosi tra le corsie di un’autostrada brasiliana. Due camionisti non trovano di meglio da fare che sfidarsi in un duello all’ultima curva, cimentandosi in sorpassi e controsorpassi anche estremi.

L’autore del video documenta tutto e celebra con orgoglio il sorpasso restituito al suo “rivale”. Il camion fatica per riuscire a passare l’altro mezzo, ma poi ci riesce. Come direbbe un vecchio comico: “Ha vinto qualche cosa?”.