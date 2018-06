Follia in Barriera Milano. Scippa collanina poi prende a calci e pugni gli agenti

In possesso aveva anche la refurtiva di un vecchio colpo

Quando gli agenti del Commissariato “Barriera Milano” hanno raggiunto piazza Foroni per effettuare degli accertamenti d’ufficio, hanno sentito delle urla provenire dalle vie adiacenti e sono immediatamente intervenuti.

Un ragazzo con cappello da baseball aveva strappato una collanina d’oro dal collo di una donna per poi fuggire da via Feletto verso corso Palermo.

I poliziotti si sono posti subito alla ricerca del malfattore, riconoscendolo immediatamente grazie alle descrizioni fornite.

Una volta fermato, lo straniero, con ancora tra le mani la collana rubata, ha opposto più volte resistenza.

Calci e pugni in direzione degli agenti nel vano tentativo di guadagnarsi la fuga. Durante la colluttazione gli operatori hanno rinvenuto anche un’altra collanina.

Il giovane, un marocchino di 18 anni, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia per minacce, furto in abitazione, ricettazione e rapina, è stato arrestato per rapina, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

La vittima ha riportato vistose abrasioni al collo, mentre il ladro ha provocato agli agenti contusioni multiple guaribili in 15 giorni.