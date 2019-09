Follia nell’Astigiano: uomo si barrica in casa col figlio di 6 anni e minaccia il suicidio

Un uomo di 44 anni, macedone, si è barricato in casa col figlio di 6 anni e minaccia il suicidio. E’ successo, oggi, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Sul posto i carabinieri del comando provinciale, che si sono avvalsi del supporto di un negoziatore per portare avanti la trattativa con l’uomo. Alla fine, dopo diverse ore, il 44enne si è consegnato ai militari dell’Arma.

In mattinata il macedona aveva chiuso la moglie fuori al balcone del loro appartamento; poi la donna è stata messa in salva dai vigili del fuoco. Ancora non sono state rese note le ragioni che hanno spinto il macedone a segregarsi in casa col figlio.