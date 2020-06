Follia a Torino: aggredisce minorenne e gli stacca il lobo con un morso

In via Fratelli Teodoreto

Follia a Torino. Nel tardo pomeriggio di giovedì, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Fratelli Teodoreto angolo via Piobesi, perché alcune persone stavano danneggiando gli arredi di un locale.

Agli agenti si è presentato un ragazzo con il volto insanguinato, con ferite al capo e con il lobo dell’orecchio sinistro lacerato. Nonostante i poliziotti, un 39enne, italiano e con numerosi precedenti, ha tentato di aggredirlo prima di essere fermato.

IL FATTO

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, in precedenza una lite era sfociata in una violenta aggressione. Il ragazzo ferito, minorenne, aveva raggiunto il 39enne con un amico per avere spiegazioni circa giudizi lesivi espressi su un familiare. Di tutta risposta, l’uomo aveva aggredito a calci e pugni il minore e, una volta a terra, lo aveva morso a una mano e all’orecchio distaccando parzialmente il lobo dell’orecchio.

Nella circostanza anche l’amico del ragazzino, accorso in suo aiuto, era stato morso a un dito.

L’aggressore, inoltre, aveva colpito il minorenne e il suo amico con un tavolo in plastica e, non pago, aveva danneggiato la loro auto, infrangendo il parabrezza con un posacenere. Mentre il minore stava tentando di rifugiarsi in auto, il trentanovenne lo aveva anche colpito con un piatto in testa.

Di qui la richiesta di intervento che ha portato l’aggressore a essere poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e denunciato per danneggiamento e possesso di armi.

Le due vittime si sono poi recate in ospedale dove, le ferite lacero contuse sono state giudicate guaribili in 14 giorni, nel caso del minore, e in tre per quel che riguarda il suo amico.