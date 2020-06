Follia a Torino: colpisce un poliziotto con un pugno per farsi arrestare

Dopo aver litigato con la compagna, ha rifilato un pugno a un poliziotto per farsi arrestare. E’ successo domenica sera a Torino: protagonista della vicenda un italiano di 33 anni che ha fermato una volante in corso Massimo D’Azeglio.

In stato di alterazione psicofisica e con escoriazioni al collo e la maglietta sporca di sangue, ha raccontato agli agenti di aver avuto una lite con la fidanzata. Durante l’identificazione ha pronunciato frasi sconnesse sulla sua relazione per poi esclamare: “Non ce la faccio più, adesso mi faccio arrestare”. E così ha colpito un agente con un pugno, per cui sono scattate le manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti si sono poi sincerati delle condizioni di salute della compagna che ha confermato la lite ma non presentava alcun segno di violenza fisica. Gli agenti hanno infine accertato che il 33enne si è ferito da solo al collo.